Covid: Fdi, con epidemia colposa omissiva nuovi scenari processuali

11 Aprile 2025

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – “La decisione delle Sezioni unite della Cassazione che stabilisce che il reato di epidemia colposa in forma omissiva è configurabile riapre scenari processuali. Un principio che ribalta le decisioni finora assunte e che avvalora ciò che abbiamo fin da subito sostenuto, per esempio sul tema delle mascherine cinesi farlocche; se queste dovevano servire a proteggere gli italiani dal contagio è chiaro che chi ha importato consapevolmente mascherine inidonee ha esposto a rischi le persone e potrebbe essere chiamato a rispondere di omicidio colposo plurimo. Attendiamo le motivazioni di questa innovativa sentenza che leggeremo con attenzione, nel frattempo la commissione d’inchiesta sul Covid prosegue i suoi lavori senza sovrapposizione con i processi in corso”. Così in una nota i parlamentari di Fratelli d’Italia componenti della commissione Covid.