Covid: Fdi, ‘da Conte disponibilità solo a parole di essere audito’

15 Ottobre 2024

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “A parole Giuseppe Conte afferma di voler essere audito, dando sin da ora la sua disponibilità, e di voler contribuire con la sua audizione a fare chiarezza sulla gestione della pandemia. Ma nei fatti scappa nascondendosi dietro le burocrazie e i tecnicismi. Infatti, Conte sa benissimo che restando componente di Commissione, intenzione peraltro ribadita con fermezza in seno alla Commissione appena riunitasi, non potrà essere audito. Insomma, un cavillo perfetto che suona come: vorrei tanto, ma non voglio!”. Lo dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

“Altro che ‘avvocato del popolo’. Conte sta recitando la parte dell’Azzeccagarbugli di se stesso. L’ennesima presa in giro, che Fratelli d’Italia non permetterà, verso tutti gli italiani, soprattutto di coloro che hanno perso un proprio caro durante la pandemia”, concludono.