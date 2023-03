Covid: Fico, ‘governo Conte fece possibile, fiducia in lui e in magistratura’**

Marzo 2, 2023

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Penso il governo abbia fatto il possibile per fronteggiare una situazione particolarmente difficile e inedita come una pandemia. Ho fiducia nel suo operato, come ripongo fiducia nell’operato dei magistratura”. Lo dice all’Adnkronos Roberto Fico, presidente della Camera durante l’emergenza Covid e volto noto del M5S, riguardo all’inchiesta della Procura di Bergamo che conta 17 indagati con la principale ipotesi di epidemia colposa, tra questi l’allora premier Giuseppe Conte e l’ex ministro della Salute Roberto Speranza.