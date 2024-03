Covid: Franceschini, ‘commissione da disertare, è tribunale politico’

Marzo 2, 2024

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Bisognerebbe disertare la commissione covid”. Lo ha ribadito il senatore Pd Dario Franceschini, parlando con i giornalisti a margine del congresso Pse in corso a Roma. Per Franceschini sarebbe un modo per evitare “un precedente pericoloso, un tribunale politico”.