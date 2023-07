Covid: Fratoianni, ‘serve commissione inchiesta Ssn, no clava contro avversari’

Luglio 6, 2023

Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – “Dopo la pandemia, dopo i lutti che questa ha provocato nel nostro Paese, dopo le ferite che ha scoperchiato, avremmo avuto bisogno di una Commissione d’inchiesta sul nostro sistema sanitario nazionale, pubblico e non pubblico. Avremmo avuto bisogno di una Commissione d’inchiesta in grado di dirci quali fossero le fragilità di quel sistema durante gli anni che hanno caratterizzato il lento, ma inesorabile processo di smantellamento della sanità del territorio r della medicina preventiva, durante i quali è stato implementato il processo di privatizzazione del nostro sistema nazionale pubblico”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Avremmo avuto bisogno di una Commissione d’inchiesta in grado di dirci perché, oggi, oltre il 90% dei macchinari diagnostici è in stato di obsolescenza, perché ci mancano migliaia di infermieri e medici. Avremmo avuto bisogno – continua – di restituire un diritto che da troppo tempo è negato alla maggioranza dei cittadini e delle cittadine: il diritto alla salute, prima ancora che il diritto alla cura. Questa destra che, e lo ricordiamo bene, faceva l’occhiolino ai no vax e irrideva il mondo della scienza, e che oggi continua a tagliare la sanità pubblica, ha voluto una Commissione parlamentare d’inchiesta che però non indagherà sulle responsabilità delle regioni, e che sarà usata come una clava contro i governi precedenti che hanno combattuto il Covid”.

“E questa furbata è anche un po’ ignobile e ingiusta di fronte alla tragedia che il Covid ha rappresentato, per chi ha perso cari, per chi ha avuto paura di morire, per chi si è sentito solo, per chi ha perso giorni, per chi ha perso futuro, per i bambini chiusi in casa”, conclude Fratoianni.