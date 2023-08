Covid Gb, casi e ricoveri in rialzo: esperti invocano ritorno mascherine

Agosto 16, 2023

Roma, 16 ago. (Adnkronos Salute) – La risalita dei casi Covid e dei ricoveri nel Regno Unito sta mettendo il Paese in stato di fibrillazione per una possibile nuova ondata. L’aumento dei contagi è la conseguenza della arrivo della variante EG.5 ribattezzata ‘Eris’. Secondo le autorità sanitarie, un contagio Covid su sette è attribuibile a ‘Eris’. Così molti scienziati invocano anche sui social il ritorno delle mascherine come misura per ridurre i contagi in vista dell’autunno. Trisha Greenhalgh, esperta di politiche sanitarie dell’Università di Oxford e componente dell’Independent Sage (Scientific Advisory Group for Emergencies), scrive su Twitter che “i miei vari gruppi di scienziati su WhatsApp sono in fermento. Tanti colleghi avvertono che è il momento di tornare ad indossare le mascherine”, riporta il ‘Daily Mail’.

Per l’aumento dei contagi, gli esperti hanno ipotizzato il ‘mix’ tra il maltempo e l’effetto ‘Barbenheimer’, ovvero l’uscita al cinema dei film campioni d’incassi come ‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’. A sollecitare l’attenzione degli infettivologi del Regno Unito è anche una nuova variante ancora non caratterizzata ufficialmente, ma ribattezzata da alcuni BA.6. I cacciatori di varianti Covid, molto attivi sui social, hanno affermato che questa nuova variante è stata identificata in Danimarca e Israele e ritengono che abbia oltre 30 mutazioni nella sua proteina ‘Spike’, la parte del virus che si attacca alle cellule umane e provoca un’infezione. Un particolare che potrebbe renderla più pericolosa.