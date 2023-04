Covid Germania, cessate oggi tutte le restrizioni

Aprile 8, 2023

Berlino, 8 apr. (Adnkronos/dpa) – Sono cessate oggi in Germania le ultime restrizioni imposte per la pandemia di covid-19. Ora non è più obbligatorio indossare la mascherina all’interno di studi medici, ospedali e case di riposo. All’inizio di marzo era decaduto l’obbligo di mostrare un test negativo del covid prima di entrare in un ospedale o una casa di riposo.

Il ministro della Salute, Karl Lauterbach, ha segnalato che la pandemia “è stata superata con successo”. La legge sulla Protezione dalle infezioni era stata modificata in autunno. Prevedeva il sollevamento di tutte le restrizioni dopo il 7 aprile, ma aveva anche stabilito determinati strumenti in caso di peggioramento della situazione. Tali strumenti non si sono però rivelati necessari.