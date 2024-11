Covid: Girelli (Pd), ‘grazie a Conte e Speranza evitata carneficina’

30 Novembre 2024

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Alla capogruppo di Fdi in commissione d’inchiesta sul Covid, Buonguerrieri, suggerisco una doverosa lettura: ‘Lo smemorato di Collegno’ di Lisa Roscioni. Perchè è davvero sorprendente che, ancora oggi, molti esponenti del centrodestra facciano finta di non ricordare. Di ricordare una tragedia immane che ha colpito l’intera umanità e che in Italia, proprio grazie all’operato del Governo Conte e all’abnegazione del ministro Speranza fu evitata una carneficina”. Lo afferma Gian Antonio Girelli, deputato Pd.

“Non abbiamo più bisogno di ‘smemorati’, anche se -aggiunge- l’aver dato vita ad una commissione che esclude dall’indagine i livelli regionali, tutt’altro che estranei a questo tema, denota la volontà non certo di fare chiarezza su quei mesi drammatici, ma semplicemente di speculare su una tragedia come quella della pandemia. Invece di far finta di non ricordare, la destra dovrebbe invece interrogarsi su quante risorse pubbliche il Governo a guida Meloni destina al Servizio sanitario nazionale. Se non lo ricordano, è del 6,05 per cento del Pil, mentre con Conte e Speranza era del 7,18. Invece di fare polemiche assurde, sarebbe auspicabile mettere a disposizione del nostro Ssn le risorse necessarie per dare quelle risposte tanto attese dai cittadini, a cominciare dalla riduzione delle liste d’attesa e anche la messa a punto di difese verso future, possibili pandemie”.

“Infine, voglio ricordare a questi smemorati -conclude Girelli- che a Roberto Speranza la magistratura ha già risposto, fugando tutti ai dubbi sollevati. E a Speranza noi rinnoviamo la gratitudine per quanto fatto con coraggio, competenza e decisione”.