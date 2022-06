Covid: in Lombardia 2.240 nuovi casi (7,9%), calano i ricoveri

Giugno 1, 2022

Milano, 1 giu.(Adnkronos) – Sono 2.240 i nuovi contagi da Coronavirus registrati oggi, 1 giugno 2022, in Lombardia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione, a fronte di 28.255 tamponi effettuati, che portano il totale complessivo a 37.800.765, i nuovi casi registrano un tasso di positività del 7,9%.

Calano i ricoveri: in terapia intensiva i casi sono 32 (-3), mentre 575 sono i pazienti ricoverati in altri reparti (-38). In totale i decessi sono 40.552 (+5).

Nel territorio della provincia, oltre agli 828 casi di Milano, di cui 401 a Milano città, i nuovi casi sono 156 a Bergamo, 252 a Brescia, 144 a Como e 66 a Cremona. A Lecco 53, Lodi 36, Mantova 62, Monza e Brianza 172, Pavia 146, Sondrio 28 e Varese: 180.