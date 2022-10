Covid: in Lombardia 6.872 nuovi casi, positività sale al 20,1%

Settembre 29, 2022

Milano, 29 set.(Adnkronos) – In Lombardia, a fronte di 34.187 tamponi effettuati, sono 6.872 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 20,1%. Lo rileva il bollettino diffuso da Regione Lombardia.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore portano il totale da inizio pandemia a 41.469.405. Stabili i ricoveri in terapia intensiva: sono 8 come ieri; salgono invece i ricoveri negli altri reparti: sono 538, in aumento di 21 unità. Due i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 42.534.

A livello provinciale, Milano conta 1.821 nuovi casi, di cui 668 a Milano città; Bergamo 670, Brescia 915, Como 563, Cremona 212, Lecco 296, Lodi 152, Mantova 287, Monza e Brianza 590, Pavia 328, Sondrio 204 e Varese 687.