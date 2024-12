Covid invade il cervello, ecco il ‘film’. E la proteina Spike rimane per anni

2 Dicembre 2024

Milano, 2 dic. (Adnkronos Salute) – Il covid lascia il segno, a lungo, anche dopo la guarigione. Un’invasione persistente, silenziosa, e oggi finalmente documentata con le immagini. Un team di scienziati ha rivelato come la proteina Spike del coronavirus Sars-CoV-2 si accumula e persiste nell’organismo per anni dopo l’infezione, in particolare nell’asse cranio-meningi-cervello.

Si comporta come un ospite sgradito e molesto, che potrebbe essere responsabile del Long Covid e delle sequele neurologiche che tormentano in particolare alcuni pazienti anche dopo che hanno archiviato l’infezione. Nonostante il boom di studi sul virus della pandemia, alcuni meccanismi sottostanti ai sintomi neurologici di lunga durata post Covid sono sempre rimasti poco chiari. Oggi ricercatori del centro di ricerca tedesco Helmholtz Munich sono riusciti a ‘girare’ il film di come il virus Sars-CoV-2 invade il corpo (in particolare il cervello), si accumula e rimane per anni rischiando di causare danni persistenti.

Le immagini fornite a corredo dello studio pubblicato su ‘Cell Host & Microbe’ sono ricostruzioni 3D e rendono bene la dinamica dell’invasione. Un’invasione contro la quale, precisano gli studiosi, “i vaccini a mRna aiutano, sebbene non possano fermarla” del tutto. La proteina Spike del virus è stata trovata sia nei modelli murini che nei tessuti umani post mortem molto tempo dopo il Covid. Ed è risultata associata a cambiamenti vascolari e infiammatori nel cervello insieme a danni neuronali.

“Per scoprire tutti i tessuti presi di mira dal Sars-CoV-2 – illustra uno degli autori, Ali Ertürk, riassumendo il lavoro fatto in alcuni post su X – abbiamo mappato quelli colpiti dalla proteina Spike di questo coronavirus rispetto alle proteine ​​Ha”, emoagglutinina, “dell’influenza”. E’ emerso che sono molti gli organi coinvolti, e sono stati poi osservati anche “accumuli di Spike nelle nicchie del midollo cranico e nelle connessioni cranio-meningi, rivelando una nuova via dei patogeni nel cervello. La proteina Spike è stata poi trovata “anche nelle nicchie del midollo osseo del cranio e nelle meningi delle persone morte di Covid”. Sebbene il tessuto cerebrale dei pazienti affetti fosse negativo alla Pcr, proteina che viene prodotta quando ci sono ad esempio infezioni in corso, nel cervello era presente la proteina Spike, il che suggerisce” che questa ha “un’emivita più lunga rispetto alle particelle virali”.

Gli scienziati hanno anche documentato nel topo l’impatto in termini di danni: la proteina Spike sembra essere sufficiente per indurre cambiamenti patologici e comportamentali nel cervello dei roditori, aumentando anche la vulnerabilità cerebrale e aggravando il danno neurologico.

“Sorprendentemente – continua Ertürk – abbiamo trovato un accumulo di Spike in circa il 60% delle persone che avevano avuto Covid in passato, molto tempo dopo la loro guarigione. Pertanto, la Spike identificata nel cranio umano oltre il tempo di rilevamento virale potrebbe essere un cofattore nello sviluppo di sintomi di Covid a lungo termine. Rispetto a un gruppo di controllo, i pazienti con Long Covid hanno mostrato livelli significativamente elevati di proteine ​​correlate a malattia neurodegenerativa, come la proteina Tau e Nfl, nel liquido cerebrospinale”.

Un’altra osservazione del team di ricerca è stata che nei topi vaccinati con il vaccino Pfizer-BioNTech è risultato “significativamente ridotto, ma non completamente eliminato, l’accumulo di proteina Spike. Ciò suggerisce che la vaccinazione può ridurre significativamente gli effetti a lungo termine del virus sul sistema nervoso, fornendo un supporto per ridurre il rischio di sequele” post Covid.