Covid: Kelany (Fdi), ‘necessario fare luce su gestione disastrosa Arcuri’

11 Novembre 2024

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Grazie alla gestione del Covid da parte del governo Conte e in particolare a quella del commissario Arcuri, il tribunale di Roma ha stabilito che il governo italiano dovrà risarcire 203 milioni di euro a un’azienda che aveva sottoscritto un contratto per l’approvvigionamento di mascherine, senza ricevere però alcun pagamento. Continuano a emergere elementi che confermano una gestione disastrosa e sulla quale la Commissione Covid farà piena luce, perché i cittadini hanno il diritto di sapere se sono state sperperate risorse in maniera ingiustificata e chi ne è responsabile deve assumersene la responsabilità”. Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Sara Kelany.