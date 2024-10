Covid: Lisei (Fdi), ‘approvato regolamento, la commissione comincia i lavori’

3 Ottobre 2024

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Nella serata di ieri sera la commissione ha approvato il proprio regolamento di funzionamento interno alla presenza dei commissari di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Movimento 5 stelle, Italia Viva. Sono stati votati 15 emendamenti, cinque presentati da Italia Viva, tre del Movimento 5 Stelle, tre del presidente”. Lo dichiara il senatore Marco Lisei, presidente della commissione bicamerale di inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid.

“Con l’approvazione del regolamento, anche con l’accoglimento di alcuni emendamenti delle opposizioni – prosegue -, in tempi rapidi avremo la possibilità di iniziare subito la fase istruttoria che inizierà già la prossima settimana con le audizioni dei famigliari delle vittime del Covid e degli altri soggetti intermedi che verranno indicati dai gruppi nella giornata di oggi”. “A distanza di una settimana dalla sua istituzione, quindi, la commissione è pienamente operativa e questi tempi record credo siano motivo di soddisfazione per tutti i componenti per il lavoro svolto”, conclude Lisei.