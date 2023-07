Covid: Magi, ‘Commissione sarà caccia alle streghe ispirata ai no vax’

Luglio 6, 2023

Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – “Diciamolo chiaro e tondo: la commissione sul Covid che vuole il governo e tutto il centrodestra non si muoverà su basi scientifiche e neanche di onestà intellettuale, ma sarà una caccia alle streghe in cui Meloni e compagnia bella tireranno fuori le balle no vax a cui ci hanno abituato durante il periodo della pandemia. Non è così che si farà chiarezza sulle responsabilità, non è così che si farà onore alle vittime”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa Riccardo Magi.