Covid: Majorino, ‘sbalorditivo che per Ue screening ingiustificati, governo insista’

Dicembre 29, 2022

Milano, 29 dic. (Adnkronos) – “E’ a dir poco sbalorditiva la dichiarazione dell’agenzia Ue per le malattie (Ecdc)”, che considera “lo screening dei viaggiatori come ingiustificato”. Così Pierfrancesco Majorino, candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia alle prossime elezioni regionali.

Commentando la presa di posizione dell’Ue, che “lascia interdetti”, Majorino afferma: “Insisto con quanto ho già dichiarato: l’Unione europea deve prendere subito i necessari provvedimenti perché avvengano tamponi di controllo obbligatori in tutti gli aeroporti Ue ove arrivano voli dalla Cina. Non possiamo permetterci ritardi e incertezze ed è indispensabile far di che si tenga alta la guardia”.

“Regione Lombardia -prosegue- in questo deve mostrare grande tempestività e il governo deve insistere con questa richiesta a Bruxelles. C’è da augurarsi che una volta per tutte l’Esecutivo e chi lo guida smetta una volta per tutte di strizzare l’occhio ai novax”, anche perché “le limitazioni della libertà che Meloni continua ad attaccare sono state fondamentali per contenere la diffusione del virus”. E allora “ascolti la comunità scientifica come la invitano a fare anche alcuni dei suoi alleati”.