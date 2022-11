Novembre 16, 2022

Bali, 16 nov. (Adnkronos) – “Non ho avuto modo di parlare con il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, che come sapete è un signore vaccinato e ha già chiarito” ma “è molto preparato sulla questione vaccini”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella conferenza stampa finale del summit del G20 a Bali. Di fronte all’insistenza dei cronisti, “non sono venuta sino a Bali per parlare di Gemmato, quando tornerò in Italia me ne occuperò…”, ha tagliato corto.