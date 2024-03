Covid: Meloni, ‘su effetti avversi vaccino governo andrà in fondo, Stato si assuma responsabilità’

27 Marzo 2024

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – Le persone che hanno avuto effetti avversi dal vaccino anti-Covid “è una materia sulla quale io mi sono confrontata col ministro Schillaci per chiedere che ci sia massima disponibilità da parte del governo per andare in fondo, capire e assumersi per lo Stato italiano le responsabilità che si deve assumere”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite del programma ‘Fuori dal coro’ in onda stasera su Rete 4.

A Mario Giordano, che sostiene che queste persone si sentano spesso abbandonate, “non devono sentirsi abbandonati secondo me – risponde la premier -. Il tema della commissione di inchiesta è sicuramente un tema importante e sono contenta che anche quella stia andando avanti nonostante l’opposizione di quelli che ci spiegavano che loro avevano gestito benissimo la pandemia ma non vogliono che si possa approfondire su come si gestisce la pandemia che serve soprattutto a evitare e impedire che in un futuro, che speriamo non arrivi mai, si possano ripetere eventuali errori che dovessero esserci stati”.