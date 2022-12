Covid: Moratti, ‘scongiurare ritorno incubo 2020, tamponi obbligatori su voli da Cina’**

Dicembre 28, 2022

Milano, 28 dic. (Adnkronos) – “Bisognerebbe essere più cauti e, avendo memoria di quello che è successo nel recente passato, rendere obbligatorio per i passeggeri provenienti dalla Cina il tampone per il test Covid”. Lo afferma Letizia Moratti, candidata sostenuta dal Terzo Polo per la presidenza della Regione Lombardia alle prossime elezioni regionali.

“Le notizie contraddittorie che arrivano da quel Paese e la poca trasparenza delle fonti governative cinesi -afferma Moratti- dovrebbero indurre il governo italiano e quello lombardo ad utilizzare la massima prudenza per scongiurare anche la più remota possibilità di tornare all’incubo del 2020”.