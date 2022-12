Covid: Moratti, ‘sfiducia governo in scienza offende migliaia di vittime ‘

Dicembre 31, 2022

Milano, 31 dic. (Adnkronos) – “Sconforta questa palese sfiducia nella scienza da parte del governo. Un atteggiamento che mortifica ricercatori, medici, infermieri, tecnici, protezione civile, esercito e milioni di volontari che si sono sacrificati nella campagna vaccinale. E soprattutto suona come uno schiaffo ai milioni di cittadini che si sono vaccinati con grande senso civico e responsabilità”. Così in una nota Letizia Moratti, candidata civica alla presidenza di Regione Lombardia, sostenuta dal Terzo Polo, stigmatizza le decisioni dell’Esecutivo e della Camera dei deputati.

E’ “inaccettabile -dice Moratti- il decreto approvato a Montecitorio che reintegra il personale sanitario no vax, blocca le multe e cancella il green Pass. Io sono a fianco di tutti quei parlamentari, in particolare quelli di maggioranza e del gruppo di Forza Italia, che non hanno approvato il decreto, rimarcando le gravi contraddizioni di scelte scellerate, mentre contemporaneamente si alza l’allarme contagi”. Del resto, “anche per gli aeroporti, l’appello a predisporre controlli anche per gli scali intermedi e per coloro che arrivano dalla Cina non solo con voli diretti, è caduto nel vuoto. Una mancanza di responsabilità grave, che -conclude- offende le migliaia di vittime del Covid che hanno segnato il nostro Paese, soprattutto la Lombardia”.