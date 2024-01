Covid: opposizioni si appellano a Fontana, ‘atto di forza, non si crei precedente’**

Gennaio 17, 2024

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – Le opposizioni intervengono in aula e si rivolgono al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, perchè “ripristini la correttezza del voto” sulla commissione Covid. Il primo, in Affari sociali, in cui la maggioranza non ha avuto i numeri per il mandato al relatore sulla commissione Covid. E non la seconda votazione in cui il centrodestra ha poi avuto la maggioranza. Il primo a rivolgersi al presidente Fontana è stato Paolo Ciani a nome del Pd alla cui richiesta si sono aggiunti Azione, Avs e M5S.

“La maggioranza – ha detto Elena Bonetti- non ha avuto i numeri e l’ha ripetuta con un atto di forza. Un fatto inaccettabile. Ci appelliamo al presidente Fontana perchè ripristini quello che è stato un voto regolare. Non vorrei aprissimo a un precedente per cui quando un voto non rispetta la volontà della maggioranza, si rivota. Questa non è democrazia”. Per Luana Zanella di Avs si tratta di “una ferita alle istituzioni e anche alle relazioni tra noi”.

Quindi Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera: “Quello che è successo oggi in commissione è un dato politico, quello che esce oggi è che in commissione non c’era la maggioranza e voi, politicamente, avete perso”.