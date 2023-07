Luglio 6, 2023

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Quanta irritazione, quanta paura di far emergere la realtà. L’avvocato del popolo ha reazioni scomposte. Non vuole sapere anche lui la verità sugli acquisti Covid? Sui respiratori non funzionanti, sulle mascherine cinesi? Come mai?”. Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, capogruppo al Senato del gruppo Azione-Italia viva e coordinatrice nazionale del partito di Matteo Renzi.