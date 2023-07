Covid: Patriarca (Fi), ‘no a crocifissioni ma ricerca della verità’

Luglio 6, 2023

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Per trovare la verità spesso bisogna avere il coraggio di intraprendere strade lunghe e tortuose. La commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid è la strada necessaria per rimarginare le ferite aperte dalla pandemia. Una crisi planetaria che ha stravolto strutture sociali ed economiche, un fenomeno davanti a cui ci siamo trovati impreparati e che ha comportato l’adozione di decisioni dolorose e impopolari. Oggi che la pandemia è un brutto ricordo, abbiamo il dovere di capire cosa non ha funzionato nel nostro Paese. Per questo Forza Italia ritiene che l’istituzione di una commissione d’inchiesta è indispensabile”. Così è intervenuta in aula la deputata di Forza Italia, Annarita Patriarca, durante la dichiarazione di voto sulla proposta di legge per l’istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid in Italia.

“Non sarà un esercizio di accusa e difesa, ma un’operazione di trasparenza e responsabilità verso il popolo italiano. Sarà uno strumento che aiuterà anche ad arrivare a un nuovo modello di organizzazione sanitaria perché Forza Italia considera da sempre la sanità un grande tema sociale su cui investire risorse e impegno. Immaginare di entrare in una nuova dimensione di assistenza sanitaria post pandemia senza averne approfondito e studiato la meccanica di gestione sarebbe un errore imperdonabile. Per questo diciamo sì all’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta, per ristabilire il necessario rapporto di fiducia con la gente, per capire cosa hanno determinato le scelte politiche e per avere una visione generale di un fenomeno dalle molteplici implicazioni”, ha detto ancora.

“La commissione d’inchiesta non intende crocifiggere nessuno, ma lavorare a favore della verità. Non sarà un processo politico, ma la ricerca della verità che dobbiamo a noi e a coloro che non ci sono più”, ha concluso la deputata in aula.