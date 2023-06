Covid: Pinelli, ‘Pandemia ci ha insegnato visione solidaristica, che la felicità è pubblica’

Giugno 18, 2023

Taormina, 18 giu. (Adnkronos) – “La pandemia ci ha insegnato, tra le altre cose, che il senso della vita è nell’ambito della comunità. Noi con la pandemia abbiamo capito che dovevamo compiere sacrifici fondamentali anche per il bene e la salute dei nostri concittadini. E’, quindi, una visione non individualistica del senso dell’esistenza della comunità. Invece è una visione solidaristica”. A dirlo a Taobuk è il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli. “La pandemia ci ha insegnato, per certi aspetti, che la felicità è pubblica – dice – La felicità non è un sentimento individuale. Noi siamo felici se la nostra comunità è felice. Se riusciamo a dare un contributo alla comunità. Altrimenti è una esistenza tutta rivolta a se stessi”.