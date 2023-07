Covid: Renzi, ‘commissione inchiesta dovere, necessaria non per sostituirsi a pm’

Luglio 31, 2023

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Sul Covid è necessario fare chiarezza non per sostituirsi ai PM ma per ragioni strettamente parlamentari: cosa si è fatto bene, cosa non si è fatto bene. Fare chiarezza serve a evitare di ripetere errori. A meno che qualcuno non pensi che durante il Covid sia stato fatto tutto bene, dai banchi a rotelle fino alle mascherine, dall’esercito russo in Italia fino ai ventilatori cinesi, dalla didattica online fino ai ristori. Davvero qualcuno pensa che sia stato andato tutto bene, Giuseppe Conte e Rocco Casalino a parte?”. Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi sulla sua Enews, tornando a difendere le ragioni di una commissione di inchiesta ad hoc, per l’ex premier “un DOVERE!”.