Novembre 2, 2023

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Martedì intervengo in aula a nome del gruppo Italia Viva – Il Centro – Renew Europe per spiegare perché votiamo sì, convintamente, alla Commissione di Inchiesta sul Covid. Hanno portato i soldati russi in Italia con la scusa del Covid e sperano che nessuno chieda conto di questa scelta? Noi non molliamo…”. Così Matteo Renzi nella enews.