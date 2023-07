Covid: Renzi, ‘sacrosanto discorso Mattarella, ma commissione serve a non commettere più errori’

Luglio 29, 2023

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Mi state chiedendo della commissione d’inchiesta per il Covid. Ecco, io penso che quello che ha detto Mattarella, ovvero che la politica non si deve sovrapporre alla magistratura, è sacrosanto, ma non c’entra nulla però sulla commissione d’inchiesta, perché questa serve a capire se, come dice Giuseppe Conte, è andato tutto bene, oppure no”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia viva, in una diretta su Instagram.

“Se non la fai su quello – ha continuato l’ex presidente del Consiglio -, in cui ci sono state violazioni plurime, ma su questo sta indagando la magistratura, su cosa la fai? La politica deve capire se l’approviggionamento delle mascherine, o su altre, e quindi deve lavorare per non farlo più. Non solo: la gestione educativa è stata corretta, e poi i ristori sono stati corretti, o no? Io come Matteo Renzi, che ho partita Iva come conferenziere, ho rinunciato a 21mila euro, ma qualcuno che aveva diritto non ha potuto accederci”. “Su questo, la commissione d’inchiesta deve indagare, perché la politica non deve più commetterli”, ha concluso Renzi.