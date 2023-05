Covid: Ryanair, bene Corte Ue su discriminazione in aiuti Italia a compagnie

Maggio 24, 2023

Roma, 24 mag. – (Adnkronos) – Ryanair “accoglie accolto con favore la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sugli aiuti di Stato discriminatori a favore delle compagnie aeree italiane rispetto ad altri vettori dell’UE”. Il riferimento è alla concessione di un pacchetto di aiuti di 130 milioni di euro solo alle compagnie aeree titolari di una licenza di volo rilasciata dall’Italia. Ryanair ricorda come durante la crisi pandemica “molti governi nazionali, tra cui l’Italia, si sono precipitati a lanciare schemi di sussidi discriminatori limitati alle proprie ex compagnie di bandiera, ignorando altri vettori che contribuiscono all’economia e alla connettività dell’Unione Europea. Ryanair è la più grande compagnia aerea in Italia, ma è stata esclusa da questo piano da parte del governo italiano”. Per questo nel 2021 ha presentato ricorso contro l’approvazione da parte della Commissione europea di questi sussidi alla Corte di giustizia dell’Unione europea .

Ryanair spiega come “la sentenza odierna, che fa seguito ai recenti annullamenti da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea delle autorizzazioni illegali da parte della Commissione europea di un pacchetto di aiuti di 6 miliardi di euro a Lufthansa e di 1 miliardo di euro a SAS, è una vittoria per il mercato interno dell’UE e condanna l’atteggiamento lassista della Commissione europea che ha permesso massicci e discriminatori salvataggi di compagnie di bandiera in difficoltà da parte degli Stati membri dell’UE”.