Covid: Schifone (Fdi), ‘bene Calderone, ora stop definitivo a sanzioni’

Ottobre 22, 2023

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “I miei più sentiti ringraziamenti al ministro Calderone per aver risolto l’assurda ed imbarazzante situazione che ha visto i medici di Bari, puniti per aver superato il limite degli orari di lavoro durante la pandemia del Covid. Grazie infatti al tempestivo intervento del ministro, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha sospeso le sanzioni contro di loro: sanzioni che mi auguro vengano definitivamente cancellate”. Lo afferma Marta Schifone, deputato di Fratelli d’Italia e capo dipartimento Professioni del partito.

“A tutti loro -aggiunge- vanno la nostra riconoscenza, gratitudine e impegno, per quella che non è solo una professione ma una vocazione al bene della comunità. Il Governo Meloni è al fianco dei medici e continuerà a fare tutto il necessario per supportarli e sostenerli con fatti concreti, come abbiamo fatto finora. Perché con noi la retorica dell’applauso è finita”.