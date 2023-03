Covid: sindacato medici, ‘Commissione d’inchiesta non cerchi capro espiatorio’**

Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) – “Lo scopo di un Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid non deve essere la ricerca di un capro espiatorio o di una risposta a fazioni estreme come i no-vax che vogliono individuare attacchi alla salute pubblica. L’obiettivo deve essere quello di comprendere, capire dove si poteva fare meglio nella gestione della pandemia e invece si è sbagliato, allora ha un senso. Bene se potrà aiutare ad evitare in futuro errori già commessi in questi tre anni”. Così all’Adnkronos Salute Pierino Di Silverio, segretario nazionale dell’Anaao Assomed, il sindacato dei medici dirigenti del Ssn.