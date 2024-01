Covid: Speranza, ‘piano pandemico né di sinistra né di destra, lo fanno scienziati’

Gennaio 22, 2024

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Il piano pandemico è uno strumento con cui un Paese si prepara a una potenziale pandemia. Dire che c’è un piano pandemico di sinistra o di destra a me fa paura. Il piano lo fanno gli scienziati che devono capire quali sono gli strumenti migliori per combattere una pandemia. Ed è giusto che al cambiare di un governo non ne vengano cambiati i punti fondamentali. Per questo penso che le parole espresse in merito da Fratelli d’Italia siano completamente fuori bersaglio”. Così Roberto Speranza, Deputato Pd ed ex ministro della salute, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa.