Ottobre 18, 2023

Roma, 18 ott. – (Adnkronos) – “Presidente mi voglio congratulare con lei per come ha gestito la pandemia, e non finirò mai di farlo. Grazie”. Così uno degli studenti che protestano contro il ‘caroaffitti’, in presidio con le loro tende in piazza Montecitorio, dopo aver parlato a lungo con il presidente del M5S Giuseppe Conte che si è recato dai ragazzi e dalle ragazze per portare la solidarietà del Movimento 5 Stelle alla loro battaglia.