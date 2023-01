Gennaio 3, 2023

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Mi sembra una misura normalissima quella di fare un tampone all’aeroporto. Quando si andava in Cina ti chiudevano in albergo, mentre fare una tampone è un provvedimento normale, non c’è nessuna intenzione di limitare la libertà o di offendere nessuno”. Lo ha detto Antonio Tajani a Oggi è un altro giorno, su Raiuno, in risposta alle critiche di Pechino.