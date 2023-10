Covid: Zampa, ‘necessario intervento Mattarella per sollecitare Governo su sanzioni a medici’

Ottobre 22, 2023

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – È dovuto intervenire il Presidente Mattarella per ottenere la cancellazione della multa da 27mila euro ai danni dei medici del pronto soccorso di Bari, colpevoli di avere fatto troppi straordinari durante l’epidemia Covid. Un Presidente della Repubblica costretto a sollecitare la ministra competente, quella del Lavoro, Calderone a provvedere a ciò che sarebbe stato naturale fare immediatamente, anzi per evitare che accadesse ciò che è accaduto. E mentre accadono cose incredibili come questa che danno l’impressione sempre più forte di un Governo allo sbando, sentiamo su tutte le reti televisive espressioni di vittimismo e generiche accuse contro nemici cattivi, della premier Meloni. Sembra di vivere in un horror di Halloween”. Così la senatrice del Pd Sandra Zampa.