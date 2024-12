Covid: Zinzi (Lega), ‘Corte Conti ci dà ragione su card, nostri dubbi erano fondati’

20 Dicembre 2024

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “La Corte dei Conti condanna De Luca sulle smart card Covid e di fatto dà ragione a quello che abbiamo sempre sostenuto. Il Governatore ha sbagliato a sprecare risorse dei nostri cittadini per produrre delle inutili card che certificavano l’avvenuta vaccinazione contro il covid, praticamente l’esatta fotocopia del green pass nazionale”. Lo dichiara il deputato campano e coordinatore della Lega in regione Gianpiero Zinzi.

“Evidente che i nostri dubbi, all’epoca dell’interrogazione che ho presentato in consiglio regionale per sollevare questa vicenda deplorevole, fossero più che fondati. In questi dieci anni non solo De Luca non è stato in grado di mettere in campo una efficiente gestione ordinaria in Sanità, ma ha speso soldi pubblici male e inutilmente durante l’emergenza. Basta questo a dissipare i dubbi, se ancora ce ne fossero, di chi pensava di poter ancora affidare, per l’ennesima volta, la nostra Campania nelle sue mani”, conclude.