Covip: Scotto, ‘nomina Pepe è lottizzazione, Governo riferisca’

31 Dicembre 2024

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Abbiamo depositato un’interrogazione urgente per sapere se siano rispettati i criteri di competenza previsti dalla legge 252 del 2005 sulla nomina dell’onorevole Mario Pepe alla guida della Covip. L’organismo di vigilanza sui fondi pensione gestisce una partita di oltre 300 miliardi che sono soldi di lavoratori e professionisti: le nomine non possono essere una partita gestita con il bilancino tra le forze politiche che governano il paese dentro una mera logica di lottizzazione. Chiediamo una risposta dal Governo che non sia evasiva. La legge parla chiaro”. Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.