Cracovia 2023: beach soccer, le azzurre chiudono al 5° posto

Giugno 30, 2023

Cracovia, 30 giu. – (Adnkronos) – Persa la possibilità di giocare per una medaglia, nonostante un torneo in cui le Azzurre hanno mostrato di non avere niente da invidiare alle migliori squadre d’Europa (sconfitta-beffa con l’Ucraina, pareggio con la Spagna con ininfluente ko ai rigori), ai Giochi Europei di Cracovia la Nazionale femminile di Beach Soccer si consola con la vittoria della finale per il quinto posto. Un successo arrivato al supplementare contro la Repubblica Ceca che, a sua volta, aveva chiuso al terzo posto il triangolare con Portogallo e Polonia.

I primi due tempi sono in salita. L’Italia chiude la prima frazione di gioco sotto 1-0 per il gol al secondo minuto di Matejkova e per la rete, allo scadere del secondo tempo, di Hruskova. Ma è nella terza frazione che l’Italia riesce a concretizzare quanto prodotto in avanti, trovando il gol del 2-1 al secondo minuto con Veronica Privitera e pareggiando proprio in chiusura grazie a Fabiana Vecchione. La sfida, che si protrae al supplementare, viene decisa da un rigore della stessa Privitera.

L’Italia vince 3-2, chiudendo al quinto posto la rassegna dei Giochi Europei. A fine evento Veronica Privitera commenta: “Il bilancio di questi Giochi non ci soddisfa appieno, perché per come ci eravamo preparate ci aspettavamo tanto, ma è tutta esperienza per i prossimi appuntamenti”. Conclusa la kermesse polacca, le Azzurre si ritroveranno per preparare i World Beach Games 2023, che si terranno a Bali, in Indonesia, dal 5 al 12 di agosto: “Il livello internazionale è molto alto – prosegue la 9 delle Azzurre -, ogni squadra ha i mezzi per metterti in difficoltà. Il nostro è comunque un percorso di crescita continuo: con l’Ucraina abbiamo pagato un po’ di inesperienza, giocando una partita tirata, mentre già con la Spagna si sono visti segnali più positivi. E anche oggi, contro la Repubblica Ceca, sotto di due gol, abbiamo dimostrato che questa è una squadra che non molla mai. Prenderemo le ultime due partite come punto di partenza in vista dei prossimi impegni, provando a toglierci delle belle soddisfazioni a livello mondiale” chiude Privitera.