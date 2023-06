Cracovia 2023: canoisti azzurri arrivati in Polonia, il 21 giugno al via le gare

Giugno 20, 2023

Cracovia, 20 giu. – (Adnkronos) – I canoisti italiani sono arrivati a Cracovia, in Polonia, dove da mercoledì 21, con la cerimonia di apertura all’Henryk Reyman Municipal Stadium, si aprirà ufficialmente la terza edizione dei Giochi Europei. Evento dove la canoa vedrà, per la prima volta, entrambe le discipline olimpiche protagoniste della kermesse multidisciplinare organizzata dall’associazione dei Comitati Olimpici Europei (Coe) e ospitata da Cracovia e dalla regione di Maloposlka. I Giochi sono alla loro terza edizione, dopo la prima ospitata nel 2015 da Baku, in Azerbaigian e la seconda svolta a Minsk, in Bielorussia nel 2019, dove la canoa contribuì al medagliere con l’argento di Nicolae Craciun nel C1 200m.

Giochi Europei ma anche Campionati Europei: infatti le competizioni delle due discipline olimpiche (velocità e slalom) avranno infatti doppia valenza e assegneranno i titoli continentali del 2023, con le gare di canoa slalom che varranno anche da qualificazione olimpica (ripescaggio continentale). Si partirà con la disciplina della canoa velocità che si disputerà da mercoledì 21 a sabato 24 giugno nella laguna di Kryspinow. Nel complesso saranno previsti 7 eventi medaglia maschili, 7 femminili e 2 misti. Le distanze previste saranno solo quelle dei 200m (C1 e K1 maschile e femminile, C2 e K2 mix) e dei 500m (K1, K2, K4, C1 e C2, sia maschile che femminile). Non sono previste prove sulla distanza dei 1000 metri. La laguna di Kryspinow si trova nel villaggio di Budzyn, ed è un bacino lungo 1,5 km e largo circa 400m, costruito sul sito di un’ex miniera di sabbia, con tribune pronte ad ospitare 1.400 spettatori.

La delegazione italiana sarà ai blocchi di partenza con dodici atleti, otto uomini e quattro donne. Gli azzurri al via, selezionati dal Direttore Tecnico Oreste Perri in base alle quote ottenute lo scorso anno durante i Campionati Europei di Monaco, saranno: per il kayak femminile Susanna Cicali, Francesca Genzo (Fiamme Azzurre), Agata Fantini, Cristina Petracca (Marina Militare); per il kayak maschile Alessandro Gnecchi (Carabinieri), Giacomo Cinti (CC Comacchio), Manfredi Rizza (Aeronautica Militare) e Andrea Domenico Di Liberto (Fiamme Azzurre); per la canadese maschile Carlo Tacchini, Nicolae Craciun, Mattia Alfonsi e Gabriele Casadei (Fiamme Oro). La delegazione della velocità, sarà accompagnata anche dai tecnici federali Stefano Loddo, Alessandro Ventriglia e Guido Sarallo. Insieme agli azzurri sarà presente, a Cracovia, anche il Presidente Federale Luciano Buonfiglio.