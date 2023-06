Cracovia 2023: Capralos (Coe), ‘cori anti-Juve? Non è stata una bella cosa ma già dimenticato’

Giugno 27, 2023

Cracovia, 27 giu. (Adnkronos) – “La canzone modificata con cori anti-tifosi juventini alla premiazione dell’Italia vincitrice degli Europei a squadre di atletica leggera? Non ce lo aspettavamo, non è stata una cosa bella, ma credo che tutti lo abbiamo dimenticato perché la cosa più importante era festeggiare la vittoria dell’Italia, abbiamo visto un grande entusiasmo degli atleti, è stato belle vedere Gianmarco Tamberi che, sollevato dai compagni, volava più in alto di quanto faccia da solo”. Così Spyros Capralos, presidente dello European Olympic Committees (Coe) chiude il caso sull’episodio verificatosi al Silesian Stadium dopo la vittoria del team italiano nella Coppa Europa-Europei a squadre valida anche per i Giochi Europei a Chorzow in Polonia. Nel corso della premiazione della squadra azzurra, vincitrice dell’Europeo a squadre, l’organizzazione locale, tra le tante musiche diffuse all’interno dello stadio, ha inserito anche il celebre successo ”Sarà perché ti amo”, in una versione contenente sfottò diretti ai tifosi della Juve. Capralos traccia poi un bilancio dei Giochi Europei in corso in Polonia. “Siamo molto soddisfatti di come stiano andando, gli impianti sportivi sono bellissimi, l’organizzazione va bene, gli atleti sono contentissimi perché hanno ottima sistemazioni e il cibo al villaggio, e… l’Italia è prima….per ora”, conclude sorridendo il numero uno del Coe.