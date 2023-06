Cracovia 2023: Carraro, ‘show del padel azzurro e futuro Olimpico’

Giugno 26, 2023

Cracovia, 26 giu. (Adnkronos) – “Venire per la prima volta ad una manifestazione ‘olimpica’ e vedere per 14 ore gli spalti sempre gremiti per il padel è un successo ben oltre le speranze e le attese. L’Italia meglio di così non poteva andare, oro, argento e bronzo, godiamoci questi grandi risultati. Il padel nel mondo cresce e il padel italiano è in grandissima salute”. Queste le parole del presidente della Federazione Internazionale Padel Luigi Carraro sul successo organizzativo e di pubblico ai Giochi Europei di Cracovia, con la ciliegina sulla torta del primo oro italiano e con il sogno di “un futuro olimpico” che ora prende forma. Il numero uno della Fip si gode il momento magico del padel ma non può nascondere la soddisfazione per l’exploit dell’Italia, che chiude con tre medaglie la rassegna olimpica europea.

Le fasi finali sono state allestite nel suggestivo impianto sulla piazza del Mercato al centro di Cracovia, dove si è chiuso in bellezza con lo show delle azzurre Orsi-Marchetti, che hanno vinto l’oro battendo le spagnole Barrera-Caparros. Ma Carraro ammette che non è stato facile ottenere il via libera per allestire il campo delle finali al centro di Cracovia: “Non è stato facile organizzarlo qui. Sono stati mesi complicatissimi, 20 giorni fa stavamo per rinunciare -ha rivelato Carraro-. Ma volevamo venire qui in questa piazza perché il padel meritava per il suo esordio la location più bella di questi Giochi Europei e credo che questa piazza rimarrà nella storia di questa manifestazione. E il padel ha portato un plus ai Giochi Europei. Oggi nessuno può negare che il padel è uno sport straordinario. Tutto il mondo istituzionale e olimpico non può non rendersi conto di quanto sia bella questa disciplina. E’ bello da vedere e da giocare e genera un entusiasmo incredibile nel pubblico. Il Cio va verso discipline nuove, giovani e moderne. Il padel incarna tutte queste caratteristiche, credo che dobbiamo continuare a lavorare e possiamo sperare in un futuro olimpico”, ha concluso Carraro.