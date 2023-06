Cracovia 2023: Ceccarelli, ‘contentissimo per l’oro, sostituito Jacobs degnamente’

Giugno 23, 2023

Chorzow, 23 giu. (Adnkronos) – “Sempre 10.13? Sono contentissimo anche se oggi il vero obbiettivo era quello di portare più punti possibili alla squadra, ma l’aver anche fatto una bella prestazione individuale non può che rendermi orgoglioso, sono felice di aver portato la medaglia d’oro nei 100 metri”. Queste le parole di Samuele Ceccarelli dopo il successo nei 100 metri agli Europei a squadre di atletica leggera validi anche per i Giochi Europei dove ha conquistato la medaglia d’oro con il tempo di 10.13 eguagliando il suo personale fatto segnare al Golden Gala di Firenze. “Mi piace sempre di più la distanza regina. L’avevo un po’ tenuta nascosta per infortuni e altro ma la possibilità di aver trovato una buona forma e poter partecipare e ottenere buoni risultati non può che spronarmi a fare meglio. Se potevo limare il tempo? L’obbiettivo è sempre quello di migliorare il più possibile, ma eguagliare quello che è il record personale è un punto buono e di forza”, ha sottolineato l’azzurro che pensa ai Mondiali. “Un mese e mezzo a Budapest? Bisogna continuare ad allenarsi, lavorare sui dettagli per migliorare al massimo su questa distanza, migliorare nella seconda parte visto che in partenza riesco sempre ad infilarmi bene e a spingere forte, quindi riuscire a mantenere il più possibile la top speed acquisita per calare il meno possibile, e spero da qui ad agosto di riuscire a fare il meglio possibile”.

Ceccarelli ha sostituito l’infortunato Marcell Jacobs. “Sono convinto che lui sia contento di questo risultato. Anche lui avrebbe avuto l’obbiettivo primario di portare punti alla squadra, giocare per la squadra, e su questo mi sento di aver fatto la mia degna sostituzione, anche se necessitata per i suoi problemi e spero torni al più presto a correre con noi. Non la vedo come una eredità pesante, ma come uno sprone a poter fare sempre meglio. Oggi andrò a letto presto perché domani c’è la staffetta. Gimbo? E’ stato uno dei primi a farmi un grande tifo da buon capitano e questo dettato anche dal suo palmares e dalla sua personalità da campione ha sicuramente contribuito”, ha concluso Ceccarelli.