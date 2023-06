Cracovia 2023: Jessica Rossi, ‘stesse sensazioni di Londra 2012, sono ancora io’

Giugno 30, 2023

Cracovia, 30 giu. – (Adnkronos) – “Questa gara mi ha ricordato l’Olimpiade di Londra, le stesse sensazioni. Ci sono, sono ancora la stessa Jessica Rossi del 2012”. Questa la gioia della campionessa olimpica di Londra dopo la medaglia d’oro nel trap ai Giochi Europei. “Ieri è stata una giornata perfetta, non ho sbagliato nulla -ha aggiunto Rossi- poi però ho avuto un’intossicazione alimentare, vomito e febbre per tutta la notte, alle 3.30 pensavo di fare fatica a stare in piedi. È stato davvero difficilissimo, ho dormito poco, con lo stomaco non stavo ancora benissimo ma tutto è andato come doveva. Sono arrivata preparata e serena a Cracovia e sono riuscita a portare a casa la carta olimpica. E poi è arrivato un oro nell’unica gara che mancava nel mio palmares”.

“Parigi 2024? Dopo la delusione di Tokyo ho deciso di continuare e mi sono data questo obiettivo -ha proseguito la tiratrice emiliana-. Non era facile per niente, il livello è cresciuto tanto e poi per l’Olimpiade in Giappone avevo lavorato tanto ma non era bastato neppure per entrare in finale. Sono andata avanti mettendocela tutta, ho avuto alti e bassi, momenti difficili ma ho lavorato molto dal punto di vista tecnico”.

“Abbiamo fatto cambiamenti importanti, non facili da accettare -ha concluso Rossi-. Sono orgogliosa del lavoro fatto insieme al ct, ora proseguiamo il percorso verso Parigi con maggiore serenità. Io non sono mai cambiata: nella storia di ogni atleta ci sono alti e bassi. In alcuni momenti non è stato facile accettare i momenti difficili ma sapevo bene dove dovevo andare. Ho cercato di mantenere la concentrazione senza mai adagiarmi. Arrivare a 31 anni, dopo tutte le vittorie, e accettare i cambiamenti non è stato facile: ho affrontato tutto con grande umiltà, non sono mai cambiata. E ora raccolgo i risultati”.