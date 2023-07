Cracovia 2023: kickboxing, bronzo per Bagarello e Albanese nel point fighting

Luglio 1, 2023

Cracovia, 1 lug. – (Adnkronos) – Prime due medaglie per l’Italia Team dalla kickboxing ai Giochi Europei di Cracovia. La sconfitta in semifinale, infatti, ha decretato il bronzo per Edoardo Bagarello e Riccardo Albanese nel Point Fighting. Penultimo atto fatale per i due azzurri che, protagonisti rispettivamente nelle categorie -74 kg e -84 kg, si sono arresi l’uno di fronte all’ungherese Martin Balint (16-11) e l’altro contro l’irlandese Conor Johnson McGlinchey (19-18).

Oggi, intanto, su 10 qualificati per le semifinali hanno ottenuto l’accesso alla finale per l’oro ben otto azzurri. Damiano Salvato Tramontana (Full Contact) ha superato 3-0 il polacco Sobonski nella categoria -63.5 kg. Nicole Perona (-52 kg) ha battuto la bulgara Dimitrova 3-0. Nella specialità Point Fighting Gabriele Lanzialao (-63 kg) ha conquistato il match contro l’ungherese Veres 14-11. Federica Trovalusci (-50 kg) ha avuto la meglio sull’ungherese Torok per 12-6 come pure Francesca Ceci (-60 kg) si è imposta sulla tedesca Mager 9-6. Domenica Angelino (-70 kg) completa il quadro della specialità passando il turno ai danni dell’ungherese Kondar 9-8.

Anche il Light Contact porta avanti i suoi campioni con Ivan Penzo (-63 kg) vittorioso sull’ungherese Szaraz 3-0 e Luna Mendy (-60 kg) che ha battuto l’irlandese Bannon 2-1.