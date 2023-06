Giugno 30, 2023

Cracovia, 30 giu. – (Adnkronos) – L’Italia vince la medaglia d’argento nella sciabola femminile a squadre ai Giochi Europei di Cracovia. Le azzurre Martina Criscio, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro e Chiara Mormile cedono in finale alla Francia per 45-38. Per loro, oltre al podio continentale, anche punti importanti nel ranking di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.