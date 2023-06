Cracovia 2023: scherma, bronzo degli azzurri nella spada a squadre

Giugno 30, 2023

Cracovia, 30 giu. – (Adnkronos) – Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Federico Vismara e Andrea Santarelli hanno vinto la medaglia di bronzo nella spada a squadra ai Giochi Europei di Cracovia. Il loro cammino sulle pedane della Tauron Arena è iniziato con un netto 45-16 ai danni del Belgio. Ai quarti di finale è toccato all’Ucraina arrendersi agli azzurri, vittoriosi per 43-28. Poi una semifinale complicata contro l’Ungheria che, dopo il tentativo di rientro da parte dei ragazzi del commissario tecnico Dario Chiadò, ha prevalso con il punteggio di 45-35. I nostri schermidori, nonostante la finale per l’oro appena sfumata, non si sono scomposti e nel duello per il podio contro la Francia hanno tirato fuori gli attributi. In una sfida difficile condotta sempre in ritardo, infatti, hanno trovato il primo sorpasso alla fine del penultimo assalto per poi imporsi sugli avversari con lo score finale di 39-37. Per loro, oltre al podio continentale, anche punti importanti nel ranking di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.