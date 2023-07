Cracovia 2023: tiro a volo, oro e bronzo per l’Italia nel trap misto a squadre**

Luglio 1, 2023

Cracovia, 1 lug. – (Adnkronos) – Altra giornata di gloria per il tiro a volo azzurro al Wroclaw Shooting Centre, sede delle competizioni di tiro a volo ai Giochi Europei di Cracovia. Ben due coppie italiane, infatti, sono finite sul podio nel trap misto a squadre. Giovanni Pellielo e Jessica Rossi hanno vinto la medaglia d’oro. Decisiva per loro, secondi nelle qualificazioni (143/150) al termine dello spareggio andato in scena con i connazionali Mauro De Filippis e Giulia Grassia e la Finlandia, l’affermazione nel gold medal match ai danni della Gran Bretagna (6-4). La medaglia di bronzo, invece, è stata appannaggio dei sopracitati De Filippis e Grassia, che hanno regolato il duo finlandese sempre con il punteggio di 6-4. Per Rossi e De Filippis una nuova piacevole conferma all’indomani delle rispettive prove individuali, concluse con la conquista della medaglia d’oro e del posto nazione per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024.