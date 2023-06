Cracovia 2023: Tiro con l’arco, Rebagliati conquista bronzo e carta olimpica

Giugno 28, 2023

Cracovia, 28 giu. – (Adnkronos) – Prima carta olimpica nel tiro con l’arco per l’Italia Team. Chiara Rebagliati ha vinto la medaglia di bronzo nell’individuale femminile dei Giochi Europei di Cracovia. L’azzurra, oltre al podio continentale, ha ottenuto anche il prezioso posto nazione lasciato sguarnito dalla spagnola Elia Canales, che ne aveva già conquistato uno aggiudicandosi l’oro nel mixed team.

L’arciera ligure ha passato con autorevolezza sia gli ottavi sia i quarti di finale, in cui ha avuto la meglio rispettivamente sulle polacche Natalia Lesniak (7-1) e Magdalena Smialkowska (6-4). Nel penultimo atto, poi, il severo 6-0 inflittole dalla forte britannica Healey Penny. Una finale inevitabilmente tesa e combattuta, infine, l’ha vista prevalere per 6-4 nei confronti dell’ucraina Anastasiia Pavlova.

Ottime notizie anche dall’individuale femminile del compound, in cui Elisa Roner ha messo la firma sul 20° oro azzurro nella rassegna polacca. La nostra portacolori ha iniziato la sua giornata ai quarti di finale, in cui ha domato per 144-142 l’estone Lisell Jaatma. In semifinale, dopo aver terminato in parità con la danese Tanja Gellenthien i cinque set (41-41), è stata abile a spuntarla alla prima freccia di spareggio. Infine l’ultimo atto, in cui non ha tentennato andando ad imporsi con lo score finale di 145-139 sulla britannica Ella Gibson.