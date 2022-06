Crema: rubano collana ad anziano con la tecnica dell’abbraccio, coppia arrestata

Giugno 4, 2022

Milano, 4 giu.(Adnkronos) – Ha individuato un anziano alla cassa del supermercato, si è offerta di aiutarlo a caricare la spesa in auto; poi con la scusa di salutarlo lo ha abbracciato e gli ha sfilato una collana d’oro e due anelli senza che lui se ne accorgesse. Quindi ha tentato di dileguarsi, insieme a un complice, ma i due sono stati bloccati dai carabinieri e arrestati. Si tratta di due ragazzi di 30 e 32 anni, di origine rumena. E’ accaduto nella cittadina lombarda di Crema, in provincia di Cremona.

La vicenda ha preso avvio ieri mattina, durante un’attività di controllo svolta dai militari del locale nucleo operativo per contrastare il fenomeno dei furti con la cosiddetta ‘tecnica dell’abbraccio’, commessi nelle scorse settimane da due persone a bordo di un’auto con targa straniera.

Verso le 10.30 uno degli equipaggi in servizio sul territorio ha incrociato l’auto dei due lungo la via Milano; per verificarne i movimenti, i militari hanno seguito il veicolo fino a quando è entrato nel parcheggio di un supermercato. Circa 10 minuti dopo, dall’auto è scesa la donna, mentre l’uomo è rimasto ad attenderla al volante. Ricevuti i rinforzi, i carabinieri hanno tenuto sotto controllo l’uomo e seguito la donna, che prima si è recata in una tabaccheria del centro commerciale e si è avvicinata a un anziano che giocava alle slot machine. Poi è entrata nel supermercato, avvicinando un uomo di 70 anni che si trovava alla cassa in attesa di pagare.

La donna è stata vista parlare con l’uomo per circa un quarto d’ora, poi lo ha accompagnato all’auto posteggiata nel garage sopraelevato e lo ha aiutato a caricare la spesa. A quel punto è entrata nell’auto, si è seduta nel posto accanto alla guida e ha abbracciato più volte l’anziano, poi è scesa ed è corsa verso l’auto dov’era il complice ad attenderla.

I due sono quindi partiti a tutta velocità, ma sono stati bloccati dalle auto dei militari prima che potessero uscire dal parcheggio. Entrambi sono stati bloccati e arrestati. La donna ha tentato di nascondere nei sui indumenti intimi alcuni oggetti d’oro, tra i quali sono stati ritrovati i gioielli sottratti alla vittima, che non si era accorta di nulla.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Per la coppia sono scattati gli arresti domiciliari. Oltre alla collana, ai ciondoli e agli anelli dell’anziano, i carabinieri hanno trovato nella disponibilità dei due anche altri due anelli, un braccialetto e un orologio che si ritiene possano essere oggetto di altri furti.