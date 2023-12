Cremona: aggredisce moglie e figlio e carabinieri intervenuti, 49enne arrestato

Dicembre 16, 2023

Milano, 16 dic. (Adnkronos) – Rientrato a casa ubriaco, ha aggredito per l’ennesima volta la moglie e il figlio e quando sono intervenuti i carabinieri si è scagliato anche contro di loro. E’ accaduto nel cremonese a un 49enne con precedenti di polizia, che è stato arrestato.

Ad intervenire in casa dell’uomo sono stati i carabinieri della stazione di Robecco d’Oglio. L’uomo era rientrato a casa ubriaco e aveva aggredito la donna, facendola prima cadere a terra e poi picchiandola. A quel punto il figlio della coppia ha lanciato una richiesta di aiuto ai carabinieri che, una volta giunti sul posto, hanno trovato l’uomo a letto e la donna in grave stato di agitazione. Quest’ultima ha raccontato che ormai accadeva spesso che l’uomo rientrasse ubriaco. Quella sera, poi, l’aveva spinta minacciandola di morte e aveva preso a calci gli arredi di casa e lanciato sedie per tutta casa. Accortosi della presenza dei militari in casa, l’uomo ha reagito cercando di buttarli fuori di casa e nel tentativo di calmarlo, uno dei carabinieri è stato colpito con un calcio e strattonato più volte. Per bloccarlo è stato necessario l’intervento di una pattuglia della sezione radiomobile di Cremona, ma nel frattempo ha continuato a dare in escandescenze provando a colpire i militari a testate.

Con l’aiuto dei colleghi della pattuglia della radiomobile, i carabinieri sono quindi riusciti a bloccarlo definitivamente e ammanettarlo. Trasferito alla caserma Santa Lucia di Cremona, è stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.