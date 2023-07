Cremona: aveva in casa droga e materiale per fabbricare esplosivi, 29enne arrestato

Luglio 3, 2023

Milano, 3 lug.(Adnkronos) – Nella mattina di sabato scorso, 1 luglio, i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Cremona hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 29enne italiano con precedenti di polizia a carico e già agli arresti domiciliari, nel comune di Palazzo Pignano, arrestato per fabbricazione e detenzione di materiale esplodente. Il giovane risulta indagato anche per fabbricazione e detenzione di armi artigianali e per detenzione di stupefacenti.

Già sottoposto agli arresti il 19 dicembre scorso, quando i carabinieri di Pandino avevano scoperto che nella sua abitazione aveva allestito una piccola serra con alcuni vasi e rispettive piante di canapa indiana, al giovane erano stati trovati alcuni flaconi e vasetti contenenti Tatp (perossido di acetone), un pericolosissimo e instabile esplosivo utilizzato per far esplodere gli apparati bancomat, nonché in svariati attentati commessi all’estero.

Durante la perquisizione di casa e auto i militari avevano trovato in tutto quasi 210 grammi di marijuana, foglie di canapa ancora da tritare, funghi allucinogeni per 20 grammi circa, bilancini di precisione, la somma di oltre 1.000 euro, una carabina di precisione completa di piombini, due pistole scacciacani, cinque pistole artigianali in materiale polimerico, caricatori per rivoltella, canne in plastica e in ferro per pistola, bossoli e proiettili di vario calibro e oltre due chilogrammi di polveri, contenute in barattoli e vasi, risultate materiale esplodente utilizzato per produrre artigianalmente petardi e artifici pirotecnici. Dopo la convalida dell’arresto, il 29enne era stato posto agli arresti domiciliari e gli artificieri del comando provinciale carabinieri di Milano, vista la pericolosità di tali prodotti, avevano fatto esplodere le polveri con un’adeguata cornice di sicurezza.

Il 7 maggio scorso, durante una nuova perquisizione in casa, i carabinieri di Pandino avevano trovato una grossa quantità di acido nitrico, prodotti chimici vari, canne per pistole, una pistola in materiale polimerico, un tubo per il lancio di razzi da segnalazione, 92 grammi di marijuana, diversi involucri e vasetti contenenti una grossa quantità di quello che presumibilmente era nuovamente del Tatp. Le polveri esplosive erano state fatte esplodere dagli artificieri dei carabinieri, mentre il resto del materiale era stato sequestrato e l’uomo era stato denunciato.

A seguito di tale ulteriore sequestro erano intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Cremona che avevano chiesto e ottenuto dall’autorità giudiziaria un provvedimento di custodia in carcere, tenuto conto del ripetersi delle condotte molto pericolose di fabbricazione e detenzione di armi e materiale esplodente. Le prime analisi chimiche svolte, infatti, avevano permesso di stabilire che una delle sostanze chimiche rinvenute era acido nitrico, usata come precursore di sostanze esplosive e caratterizzata da un elevato livello di pericolosità.

L’ingente quantitativo di acido nitrico prodotto avrebbe permesso di realizzare un consistente quantitativo di nitroglicerina, se unito ad altre sostanze chimiche trovate all’interno dell’abitazione. Quindi il giovane aveva sicuramente tentato la fabbricazione di esplosivi con caratteristiche di micidialità ed era concreto il pericolo che commettesse in futuro lo stesso tipo di reati. Per questo motivo l’autorità giudiziaria, concordando con le risultanze evidenziate dal personale del nucleo investigativo di Cremona, ha deciso di sostituite la misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere.

Durante le operazioni di arresto, la mattina di sabato 1 luglio, i militari del nucleo investigativo, con il supporto dei carabinieri della compagnia di Crema, degli artificieri del comando provinciale carabinieri di Milano e dell’unità cinofila antiesplosivo del nucleo cinofili di Orio al Serio (Bg), hanno perquisito la sua abitazione trovando diversi prodotti chimici, di libera vendita ma utilizzabili per produrre sostanze precursori di esplodenti, due stampanti 3D utilizzate per la produzione di armi da fuoco polimeriche, bossoli di vario calibro, parti di armi da fuoco in materiale polimerico, un ordigno artigianale composto da un grosso petardo al quale erano stati uniti chiodi e biglie in ferro. L’uomo è stato trasferito al carcere di Cà del ferro.