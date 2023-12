Cremona: deve scontare condanna per estorsione, 50enne arrestato

Dicembre 15, 2023

Milano, 15 dic. (Adnkronos) – I carabinieri della stazione di Cremona hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura generale di Brescia, un cittadino italiano di 50 anni. L’uomo, destinatario del provvedimento, dovrà scontare una pena di due anni e quattro mesi di reclusione relativa a una condanna intervenuta nel novembre del 2021 da parte del gup del tribunale di Cremona, riformata in appello nel mese di dicembre del 2022, ora divenuta definitiva ed esecutiva per estorsione, reato commesso nel luglio del 2015.

La suprema corte ha confermato la condanna emessa in appello a 2 anni e 4 mesi per il 50enne, accusato, in concorso, dell’estorsione aggravata ai danni di un dipendente del consorzio agrario che era stato costretto a firmare una lettera di dimissioni. Dopo il rigetto del ricorso in Cassazione che ha confermato la condanna intervenuta in appello, la procura generale di Brescia ha emesso immediatamente l’ordine di carcerazione, trasmettendo il provvedimento ai carabinieri di Cremona.

I militari hanno rintracciato il 50enne, lo hanno arrestato e lo hanno accompagnato al carcere di Cà del Ferro.